di Alberto Bignami

Doppia tragedia ad Ancona dove, in due diverse abitazioni, rispettivamente in via Filzi e in via Crivelli, sono stati trovati privi di vita un uomo di 59 anni ed un altro di 58.

Il primo intervento intorno alle 19, effettuato dalla polizia in via Filzi, ha riguardato un 59enne che non rispondeva ai familiari da diverso tempo. Per questo motivo è stato richiesto l’intervento del 112. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, 118 e le Volanti.

La porta di ingresso era infatti chiusa dall’interno e i vigili del fuoco sono dovuti passare da una finestra. Una volta all’interno, hanno trovato il corpo dell’uomo già in decomposizione, a terra nella camera da letto. Chiamato anche il medico legale, è stata accertata la morte naturale. Avvisato il Pm di turno, la salma è stata affidata alla famiglia.

Trascorre poco tempo che, intorno alle 20, un’altra chiamata richiede l’intervento nuovamente della polizia e del 118, questa volta in via Crivelli.

Ad allertare i soccorsi sono stati i vicini di casa che non lo vedevano uscire dalla propria abitazione da due giorni. Una volta entrato il personale sanitario della Croce Rossa, con i vigili del fuoco e i poliziotti l’uomo, un 58enne che soffriva di problemi cardiaci, è stato trovato ormai deceduto. La salma è stata trasportata all’obitorio dell’Inrca.

(in aggiornamneto)