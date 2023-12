Una nuova caserma, all’avanguardia, per i vigili del fuoco volontari di Apiro. È stato presentato questa mattina in Prefettura il progetto della nuova caserma che sorgerà nell’area dell’ex campo sportivo grazie al finanziamento di 3 milioni di euro individuato dalla struttura commissariale, guidata dal commissario alla Ricostruzione Guido Castelli. All’appuntamento, oltre al commissario Castelli, erano presenti la prefetta Isabella Fusiello, il sindaco di Apiro Ubaldo Scuppa e il comandante provinciale dei vigili del fuoco, Mauro Caprarelli.

La nuova sede dei vigili del fuoco volontari (unico caso di questo tipo di distaccamento presente nelle Marche, su 26 unità attive) e del Coc Protezione civile di Apiro sarà realizzata in via Borgo Trento, ed è stata progettata per essere un punto di riferimento moderno e funzionale per le operazioni di emergenza. L’edificio, collocato in un’area precedentemente adibita a campo sportivo, diventerà un avamposto strategico per il pronto intervento e il coordinamento delle emergenze in un’area ad alto rischio sismico e incendi. La struttura è divisa in due parti principali: una sarà dedicata all’autorimessa e all’officina per la manutenzione dei mezzi, l’altra agli uffici e alle sale operative. Situato in posizione elevata vicino al centro storico, il sito garantisce un accesso agevole alle principali vie di comunicazione. Infine, la sostenibilità è una componente chiave del progetto, come evidenziata dall’installazione di pannelli solari sul tetto. Queste caratteristiche renderanno la caserma un punto di riferimento non solo per Apiro, ma anche per le aree circostanti.

«Questo è un bel giorno per Apiro e sono felice di presenziare a un momento che fa parte suo percorso di crescita – dichiara il commissario Castelli – Il distaccamento dei vigili volontari è frutto di una decisione assunta attraverso l’Ordinanza 137 per le opere pubbliche delle Marche, condivisa con il presidente Francesco Acquaroli che ha fortemente voluto quest’opera. Questo specifico caso non riguarda il recupero di un bene danneggiato dal sisma ma un’opera strategica che abbiamo voluto realizzare attraverso l’utilizzo dei cosiddetti fondi Camera. La nostra scelta è stata quella di individuare per finalità, appunto, strategiche un edificio destinato a ospitare, nell’entroterra tra Macerata e Ancona, quei volontari che sono decisivi per gli interventi post-incendio e le attività di prevenzione. La scelta adottata è coerente con la strategia che stiamo adottando che prevede di ricostruire e di riparare là dove, con il principio di riparazione, si intende anche l’attivazione dei presidi di sicurezza e prevenzione. Questa di Apiro è dunque un’opera importante, frutto della sinergia con la Regione che si aggiunge alle attività di sostegno all’economia e alle azioni di ricostruzione delle caserme che sono in corso nel territorio marchigiano. Il governo e le istituzioni dimostrano ancora una volta di essere costantemente al fianco delle comunità».

«La realizzazione di questa caserma rappresenta un traguardo di fondamentale importanza per il nostro territorio e un risultato non scontato per un piccolo Comune – ha dichiarato il sindaco Ubaldo Scuppa -. Desidero esprimere la mia profonda riconoscenza e ringraziare il commissario Castelli, il cui sostegno è stato determinante per la realizzazione di questa opera strategica. La mia amministrazione ed io siamo immensamente soddisfatti di questo risultato, che non solo migliora la sicurezza dei nostri cittadini e di tutto il territorio circostante ma consolida anche l’impegno del nostro distaccamento dei vigili del fuoco volontari».