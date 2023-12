Ultima tappa per Aperigusto on Tour, la ricca serie di eventi ed iniziative itineranti promossa da una rete di Comuni e di realtà pubbliche e private, sotto la guida di Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli-Fermo. Così, domani e domenica si andrà alla scoperta del patrimonio storico della Urbs Salvia, entrando poi in contatto con tutta la sua ricchezza artigianale ed enogastronomica.

Scorrendo proprio il programma degli eventi, ci si incontrerà sabato alle 16 in piazza Garibaldi per la pesca di beneficenza organizzata dall’Avulss cittadina; quindi, alle 17 al teatro Comunale, l’associazione Amici della Musica presenterà un concerto di musica classica (ingresso libero). Alle 18,30 è il momento dell’aperitivo alla Locanda Le Logge e alla pizzeria Le Tre Spighe, con una ricca degustazione di prodotti locali (costo 20 euro, con prenotazione ai numeri 0733506788 per Le Logge e 0733506298 per Le Tre Spighe).

Domenica invece, la mattina dalle 10 alle 12.30 è dedicata (ingresso libero) alla visita all’Anfiteatro romano e al Tempio-Criptoportico che si arricchirà alle 11 con una visita del Centro storico di Urbisaglia e del Serbatoio romano con guida (per questa visita, gratuita, è necessaria la prenotazione whatsapp al 3471760893). Nel pomeriggio, si torna alle 16 in piazza Garibaldi per la pesca di beneficenza Avulss e alle 17 in teatro per il concerto di musica classica. Alle 18.30 ci si saluta con un aperitivo alle Tre Spighe (costo 20 euro, e prenotazioni allo 0733506298).

Lucia Biagioli, responsabile interprovinciale settore Turismo e Commercio , invita tutti a partecipare «a queste attività, che hanno la finalità di promuovere la ricchezza del territorio anche tra chi lo vive: molto spesso, infatti, anche noi cittadini non conosciamo a sufficienza le bellezze che ci circondano. Il nostro intento è quello di far scoprire a tutti peculiarità culturali, tradizioni e produzioni di qualità del luogo».

I Comuni promotori del circuito Aperigusto on Tour sono stati: San Severino Marche, Mogliano, Visso, Monte San Giusto, Camerino, Castelraimondo, Urbisaglia, Sarnano, Corridonia, Serravalle di Chienti e Belforte del Chienti. Quindi: Pro Loco Visso, Associazione Macerata Art&Tour, Associazione culturale Picus, Associazione Cuochi Macerata.