Si è spento ieri, all’età di 95 anni, al convento dei cappuccini di Macerata, padre Egidio Picucci. Nato a Loro Piceno, uomo brillante e viaggiatore instancabile, è stato insegnante di lettere e di francese nei seminari di Pesaro e Fano e in seguito giornalista di grande spessore, avendo collaborato anche con l’Osservatore romano e Avvenire.

È stato anche autore di numerose pubblicazioni missionarie e di tanti libri: ha scritto biografie di frati, di missionari, di santi, storie di laici e racconti di missione. Inoltre è stato direttore di riviste religiose, nonché voce nota agli ascoltatori di Radio Vaticana per i suoi commenti alle sacre scritture e per le sue numerose collaborazioni con la redazione di Orizzonti Cristiani. Ha svolto un prezioso servizio nella Conferenza italiana superiori maggiori (Cism). Nel 2010 è stato insignito del premio Marchigiano dell’anno per «l’instancabile attività missionaria in tutto il mondo, svolgendo un’incessante opera di evangelizzazione, conforto spirituale e di civilizzazione».

Un cappuccino autentico, innamorato dell’ordine, appassionato ricercatore e narratore delle perle che costellano la storia dei frati nelle Marche e in tutto il mondo. Ha percorso migliaia e migliaia di chilometri con i suoi sandali, ma anche con la mente e li ha fatti percorrere anche a tanti lettori. L’ultimo suo viaggio a 92 anni in Brasile, il paese che portava nel cuore come sua seconda casa.

«Padre Egidio era persona solare e mi piace ricordarlo insieme a noi loresi – dice il sindaco Robertino Paoloni – è con lui che abbiamo festeggiato nel 2019 i santi Pietro e Paolo e continuato anche negli anni della pandemia del 2020 e 2021. Proprio nel 2021 è stato inaugurato il parco che accoglie l’edicola dedicata ai due santi e padre Egidio era voluto essere presente. Mancherà a tutta la nostra comunità. Siamo vicini ai suoi cari». Il funerale si svolgerà domani mattina alle 10 nella chiesa di Santa Maria di Loro Piceno.