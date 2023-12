Una speciale Mc Card Scuole dedicata agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della città di Macerata e agli studenti iscritti all’Università e all’Accademia di Belle Arti di Macerata. Verrà introdotta a partire da gennaio 2024. A loro sarà infatti riservata la possibilità di acquistare una card nominale che permetterà l’accesso illimitato per dodici mesi ai Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi (collezioni, Museo della Carrozza, mostre temporanee), all’Arena Sferisterio e alla Torre Civica. «Una volta sottoscritta la card – fa sapere il Comune – dal valore di 8 euro, lo studente potrà accedere alle tre sedi museali, gratuitamente e tutte le volte che lo desidererà, sia in compagnia della propria classe sia in autonomia. L’obiettivo è quello di incentivare le scolaresche e i singoli ragazzi a frequentare il museo più volte nel corso dell’anno, avviando progetti continuativi di “Scuola al museo” e partecipando alle proposte culturali in programma».

Con l’introduzione della nuova card si amplia la possibilità per le scuole di scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze. Considerando che per i ragazzi fino a 13 anni l’ingresso è sempre gratuito, che siano in visita con i docenti o con i loro familiari, resta infatti in vigore la possibilità per le scuole di acquistare il biglietto per un singolo accesso al museo: il ticket, riservato a tutte le scuole, le Università e le Accademie di Belle Arti d’Italia che vogliano visitare l’Arena Sferisterio o la Torre Civica ha un costo simbolico di 3 euro, di 5 euro nel caso in cui siano interessati alla visita dei Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi. Per gli studenti delle istituzioni scolastiche e universitarie di Macerata si aggiunge a questa possibilità anche quella di sottoscrivere la MC Card Scuole per poter tornare al museo più volte nel corso dell’anno, risparmiando sul costo del biglietto.

«Un nuovo passo di avvicinamento – le parole dell’assessore alla Cultura Katiuscia Cassetta – verso il mondo dei giovani nel tentativo di costruire sempre più e sempre meglio nuovi servizi a loro offerti per fruire del patrimonio artistico della città. Proviamo a stimolare così la curiosità e la consapevolezza di vivere in una città ricca di storia e cultura. Un dovere instaurare dei rapporti tra formazione e musei, con l’augurio che sarà solo l’inizio di una nuova offerta dedicata alle scuole e agli Istituti di formazione mediando tra le varie esigenze di gestione e la volontà di accogliere e ampliare l’offerta culturale cittadina».

L’amministrazione fa sapere che l’idea di pensare ad una apposita card dedicata agli studenti della città si inserisce nel più ampio progetto di avvicinare le nuove generazioni al patrimonio storico artistico maceratese attraverso la realizzazione di una vasta e qualificata offerta di servizi educativi, pensata per le scuole di ogni ordine e grado, e di un ricco calendario di attività che coinvolgano i bambini e i loro familiari. In questi anni infatti sono state sempre crescenti le presenze di scolaresche e di famiglie in visita alle sedi museali cittadine e l’obiettivo resta quello di creare, in modo particolare con la popolazione locale, un rapporto di conoscenza e frequentazione delle istituzioni culturali della città che sia costante e interattivo.

Per tutte le informazioni in merito alle attività didattiche e alle speciali proposte per scolaresche e famiglie è possibile contattare la Società Cooperativa Sistema Museo all’indirizzo [email protected].