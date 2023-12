Il mese di dicembre è caratterizzato dalle feste natalizie ma anche dall’arrivo dell’inverno e con il freddo dei malanni di stagione. Per questo è importante prevenire. Uno dei metodi più efficaci è rinforzare il sistema immunitario. Così per aprire al maggior numero di persone la possibilità di scoprire la qualità degli suoi integratori la Jea, azienda specializzata in integratori alimentari, ha lanciato l’iniziativa zero spese di spedizione per chi decide di regalare e ragalarsi il benessere per Natale. Nessun limite di acquisto per tutti i prodotti con il codice Natale23, ma in particolare sono due i prodotti su cui puntare il focus medico. Quelli dedicati al rafforzamento delle difese immunitarie e al benessere psicofisico.

Ce lo conferma il dottor Michele Gardarelli, medico chirurgo e docente di Medicina integrata all’Università Politecnica delle Marche: «Alcuni approcci terapeutici previsti dalla Medicina integrata – spiega il medico – possono essere utili nel migliorare l’efficienza del sistema immunitario nel rispondere a infezioni in particolare del tratto respiratorio e non solo. Lo zinco, ad esempio può ridurre l’ incidenza di infezioni virali e migliorare il decorso di queste patologie. Questo micronutriente contribuisce anche al corretto metabolismo dei grassi e dei carboidrati nonché alla salute della pelle e dei capelli. La vitamina C’è un potente antiossidante che può potenziare l’efficienza delle cellule del sistema immunitario nella risposta ai microbi e può essere efficace anche nel prevenire infezioni. Questa vitamina inoltre può contribuire alla riduzione della stanchezza e dell’ affaticamento favorendo il normale metabolismo energetico. Anche la Lattoferrina è da tenere in considerazione in virtù delle sue proprietà immunomodulanti, antinfiammatorie, antiossidanti, antibatteriche e antivirali».

«Quindi per affrontare con energia e in salute i giorni di festa e caricarsi per il nuovo anno – aggiunge la titolare della Jea Jane Virgili – abbiamo due prodotti, l’Immunity Plus, che è quello che ha dentro, vitamina C, vitamina D, la lattoferrina, la quercitina e che fa benissimo proprio per le difese immunitarie e anche quando si sta già male e Immunity Up, un mix ottimale di due componenti glutatione ridotto e Nac ad elevato dosaggio che alza le difese e disintossica l’organismo. La nostra è un’azienda che promuove il benessere dell’individuo con la ricerca, lo sviluppo e la commercializzazione di integratori alimentari, la nostra priorità è aiutare le persone a ritrovare il proprio equilibrio. Alla fine di un anno difficile prepariamoci dunque a ripartire con energia e in salute»

(Articolo promoredazionale)