Investita a pochi metri dalla rotatoria delle ex Casermette, in via Roma, a Macerata, da un furgoncino del Cosmari: portata all’ospedale di Torrette una 75enne.

L’incidente è avvenuto intorno alle 17,30 di oggi. Il mezzo dell’azienda di smaltimento rifiuti stava salendo da via Roma in direzione del centro. Il furgoncino, secondo la ricostruzione della Polizia locale, ha investito la 75enne in prossimità dell’attraversamento pedonale che si trova poco prima della rotatoria delle ex Casermette.

Sul posto sono intervenuti il 118 e la Polizia locale. La donna è stata trasportata, per la dinamica dell’incidente, all’ospedale di Torrette di Ancona con l’ambulanza. Non sarebbe in pericolo di vita.

Gli accertamenti dei vigili sono in corso anche per chiarire se l’investimento sia avvenuto sulle strisce o vicino.

(redazione CM)