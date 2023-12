Un gatto, tre volpi, due pecore, due cani uccisi e gettati in una fossa: sotto accusa era finito un 48enne di Camerino, che doveva rispondere di uccisione di animali: oggi è stato prosciolto al tribunale di Macerata perché i fatti sono prescritti. Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Emanuela Bruno, i fatti sarebbero avvenuti a Pieve Torina tra il dicembre 2015 e il febbraio 2016.

Per quanto riguarda l’uccisione di animali, l’accusa dice che l’uomo avrebbe cauato la morte di un gatto, delle tre volpi e almeno due pecore tutti gettati in una fossa e poi avrebbe ucciso un’altra pecora e due cani di razza segugio maremmano. Anche la pecora e i due cani erano stati seppelliti. Gli venivano poi contestate delle contravvenzioni: come l’aver esercitato l’uccellagione usando 8 reti su cui vennero trovate piume o penne di esemplari protetti.

Gli veniva contestato di aver esercitato la caccia in un periodo di divieto generale abbattendo sei cinghiali e una tortora. Altra contestazione era l’aver detenuto illecitamente munizioni: 4 caricatori per carabina da 10 colpi, 911 munizioni a palla, e 2,9 chili di polvere da sparo. Inoltre avrebbe detenuto illegalmente nella propria casa un fucile sovrapposto calibro 12, un fucile monocolpo calibro 32, e due carabine. Oggi il giudice Roberto Evangelisti ha dichiarato la prescrizione dei fatti.