Nell’ambito dell’ecosistema “Vitality. Innovazione, digitalizzazione e sostenibilità per l’economia diffusa nel Centro Italia”, area “Digitale, Industria, Aerospazio” del Piano Nazionale della Ricerca, l’Università di Macerata ha emanato il bando a cascata rivolto alle imprese per lo spoke relativo a soluzioni intelligenti e programmi educativi per l’antifragilità e l’inclusività, Safina.

Il bando sostiene progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale attraverso l’erogazione di finanziamenti alle imprese e organismi di ricerca. Possono richiedere le agevolazioni: le micro, piccole e medie imprese, in modalità singola o collaborativa; le grandi imprese in collaborazione con almeno una Mpmi. L’agevolazione sarà sotto forma di contributo a fondo perduto e l’intensità di aiuto verrà così calcolata sulla base della dimensione dell’impresa. Le domande devono essere presentate esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma predisposta all’indirizzo bandi.fondazionevitality.it entro il 31 gennaio 2024. Il bando completo è disponibile sul sito di ateneo www.unimc.it.