Una coltivazione di marijuana, con il sequestro di una 90ina di chili di sostanza stupefacente, era stata scoperta in un capannone a Montecassiano: sotto accusa è finito il dipendente di un negozio di cannabis light di Macerata che oggi è stato prosciolto dalle accuse dal gup Giovanni Manzoni.

L’uomo, un 42enne di Macerata, era stato chiamato in ballo dalla persona proprietaria del capannone in cui venne trovata la piantagione e che venne arrestata nel corso del blitz dei carabinieri (per lui il procedimento si è svolto separatamente). Sarebbe stato lui a indicare come suo complice il dipendente del negozio (dove aveva acquistato i semi che erano in vendita, come consentito per legge, per collezionismo).

«Già in una prima udienza il giudice aveva fatto una ordinanza di integrazione di indagini per cercare elementi oggettivi che riscontrassero le dichiarazioni fatte dall’altro – dice l’avvocato Domenico Biasco che assiste il 42enne -. Nonostante questo non sono emersi riscontri. Si tratta di una indagine nata e fuorviata dalle dichiarazioni di una persona fortemente interessata alla sua posizione». Al 42enne veniva contestata la detenzione di circa 90 chili di marijuana. La droga era stata trovata l’8 gennaio del 2022 nel corso di un’operazione dei carabinieri. Oggi il giudice ha disposto il nono luogo a procedere per l’imputato.

(Gian. Gin.)