Il liceo scientifico “G. Galilei” di Macerata accoglierà la cittadinanza alla serata di gala del Centenario dalla fondazione dell’Istituto che si svolgerà sabato 16 dicembre alle 21 nel teatro “Lauro Rossi” in collaborazione con l’amministrazione comunale del sindaco Sandro Parcaroli. L’orchestra sinfonica delle Scuole Marchigiane “Eroica”, diretta da Luca Maria

Testa, allieterà il pubblico con brani prestigiosi di W.A. Mozart e di F. Schubert, con l’intervento della pianista solista Roberta Ciampechini, musicista d’eccezione e dirigente del liceo. L’evento rappresenta la conclusione di una serie di iniziative, avviate dal 1 aprile, di successo per ampia partecipazione di pubblico, al cospetto di ospiti illustri, per lo più ex docenti e/o studenti di ieri, coadiuvati da studenti di oggi, preparati e collaborativi, e da docenti che hanno messo in gioco la loro professionalità per la buona riuscita delle numerose giornate di cultura nel segno del centenario.

La dirigente scolastica Roberta Ciampechini, generosa animatrice di ciascuna delle giornate dedicate ai festeggiamenti dell’anno 100 del Galilei, è lieta di incontrare quanti vorranno aderire alla serata di gala. L’evento, gratuito, richiede prenotazione mediante piattaforma digitale eventribe al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/771584428797?aff=oddtdtcreator