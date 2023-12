Appello del consigliere comunale Andrea Blarasin: «adottate i cani del canile di Macerata». L’esponente di Fratelli d’Italia è tornato a visitare la struttura insieme a Lorella Benedetti, pure lei consigliera di Fdi. Un modo per lanciare una campagna a favore dell’adozione degli ospiti a quattro zampe del canile di Macerata.

Ad esempio cercherà di trovare una famiglia per Alba, una cagnolina di due anni e chiede agli altri consiglieri comunali di fare altrettanto: «prendere in adozione un cane o impegnarsi a trovar loro una famiglia.

Ci sono oltre ad Alba, anche Orazio, Brash, la “banda bassotti” Teddy, Mariangela, Luotto e Speedy, ma anche Pongo, Peter, Raissa e Valentino e tanti altri. Abbiamo il dovere – continua Andrea Blarasin – di essere voci per coloro che non possono parlare. L’adozione, anche a distanza, è un modo tangibile per dimostrare la nostra sensibilità e dare un aiuto concreto a questi animali in difficoltà. Mi rivolgo in particolare ai colleghi consiglieri comunali perché insieme potremo dare un duplice messaggio positivo, in particolare in occasione del Natale: il primo è appunto l’adozione del cane e l’altro sensibilizzare la comunità sull’importanza di prendersi cura degli animali bisognosi e di creare una rete di sostegno per garantire loro un futuro migliore».