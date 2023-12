Un nuovo specialista per il Gruppo medico associati Fisiomed che ha aggiunto alla sua galassia di specialisti il dottor Riccardo Centurioni.

Classe 1953, nato a Loreto e da sempre residente nell’anconetano, Centurioni dopo la laurea si è specializzato in Ematologia e Medicina interna, con incarichi rispettivamente all’Università di Bologna e di Ancona. Ha anche realizzato oltre 130 pubblicazioni scientifiche in italiano e in inglese e, dopo 20 anni nella clinica medica dorica, è stato direttore dal 1996 al 2019 dell’unità operativa di medicina all’ospedale di Civitanova.

Anche per quest’ultimo lavoro è diventato uno dei medici più noti e apprezzati dai pazienti del maceratese. Un “colpo” che dà a Fisiomed una sorta di valore aggiunto. Verrà infatti nella nuova sede di Sforzacosta appena inaugurata non solo come ematologo, ma anche come internista, una figura per certi versi unica nell’ambito della sanità. Se l’ematologo interviene e cura patologie legate al sangue, l’internista invece è chiamato il medico della complessità e si interessa della persona e opera attraverso una visione globale.

“Più sedi, più servizi, più vicini a te” è il motto di Fisiomed e ormai si può aggiungere allo slogan “sempre più la scelta dei migliori medici”.

