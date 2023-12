Scontro frontale tra due auto a Montefano, cinque persone ferite. E’ successo intorno alle 20,30 di questa sera sulla provinciale 361. Nel momento in cui è avvenuto l’incidente la strada era bagnata e questo (ma gli accertamenti sono in corso) potrebbe aver inciso nello scontro tra i due mezzi. Uno scontro frontale in cui sono rimaste ferite cinque persone. I soccorsi sul posto sono stati portati da 118 (con cinque ambulanze di cui due medicalizzate) e vigili del fuoco. Non c’erano persone incastrate nei mezzi.

I feriti sono stati curati sul posto e poi trasportati uno all’ospedale di Civitanova, in codice giallo, gli altri al nosocomio di Macerata. Di questi quattro feriti tre sono arrivati in pronto soccorso con codici gialli e uno con codice verde. Nessun ferito grave dunque a fronte comunque di un impatto violento tra le due auto. I vigili del fuoco si sono occupati della messa in sicurezza dei mezzi e della strada.

(redazione CM)