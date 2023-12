di Luca Patrassi

Due mesi di pausa dopo l’uscita di scena dal gruppo Kos e il maceratese Enrico Brizioli torna alla ribalta in grande stile come manager di Gvm, il gruppo di sanità privata che tra l’altro è proprietario del Maria Cecilia Hospital di Cotignola. Il tempo di formalizzare l’accordo, la comparsa del nome del medico maceratese sul sito aziendale e la notizia è iniziata a girare diffusamente. Diffusione facilitata anche dal fatto che Cotignola è un riferimento anche per tanti maceratesi che da tempo si rivolgono ai professionisti di quella struttura per le varie patologie, iniziando da quelle cardiologiche. Silenzio da parte del dottor Brizioli, che non vuole evidentemente guardare al passato ma concentrarsi sul suo nuovo prestigioso incarico, ma appunto tanti commenti in giro per la regione e in particolare nel territorio maceratese.

Certo è che si ha, come dire, l’impressione che la tanta annunciata caccia alla mobilità passiva da parte della Regione Marche sia destinata ad infrangersi in quel di Cotignola, circola insomma il legittimo dubbio che la presenza di Brizioli possa far crescere il movimento verso la struttura del Ravennate, punta di diamante del terzo gruppo sanitario privato in Italia per fatturato dopo la holding che gestisce il San Raffaele e l’Humanitas. Il fatturato Gvm nel 2021 è stato di 798 milioni. L’ospedale di Cotignola vanta una storia lunga mezzo secolo ed è «una struttura ospedaliera all’avanguardia – si legge nel sito aziendale – che dispone di 200 posti letto per ricoveri di diagnosi e cura e che offre prestazioni in regime di ricovero ordinario, day hospital e day surgery, una struttura che ha saputo sviluppare oltre che settori storici quali la Cardiologia, la Cardio-angiologia diagnostica e interventistica e la Cardiochirurgia anche settori di punta e innovativi quali l’Aritmologia, la Chirurgia Vascolare, la Cardiochirurgia, oltre che la Chirurgia Toracica, la Chirurgia Generale, la Chirurgia Maxillo-facciale, la Medicina Interna, la Neurochirurgia-Stereotassia-Gamma Knife, l’Oculistica, l‘Odontoiatria e Stomatologia, l’Ortopedia e Traumatologia, la Riabilitazione cardiologica e il Trattamento del Piede Diabetico, diventando una delle strutture ospedaliere italiane più all’avanguardia in tema di practice, tecnologia e ricerca».