L’associazione per l’artigianato artistico Arti e Mestieri, che gestisce i musei della tessitura di Macerata e Appignano, come ogni anno propone eventi artistici e culturali legati alla metafora del filo e della fibra raccontato dal percorso museale. Sabato prossimo alla sala eventi del museo maceratese, in vicolo Vecchio 6, alle 16,30 sarà presentata la tavola rotonda “Ordire e tramare relazioni educanti”.

«Il museo, che ogni anno accoglie migliaia di visitatori fra cui centinaia fra studenti, bambini e insegnanti, vuole porre l’attenzione sull’emergenza educativa per cui si sente sempre più la necessità di un sistema relazionale che si basi sull’ascolto, la cura e che canalizzi le energie creative delle persone di ogni età e capace di prevenire e alleviare anche il disagio delle malattie neurodegenerative – spiegano gli organizzatori – nel pomeriggio dedicato si confronteranno insegnanti, educatori, professionisti dei vari ambiti socioeducativi all’interno di una realtà culturale che, si auspica, possa diventare un luogo aperto ad esperienze creative di supporto, in una visione generale di comunità educante».

Stefania Ferini, psicologa e psicoterapeuta nonché health coach, partendo dal concetto dei sei bisogni ancestrali, parlerà di come educare all’affettività e all’emozione in tempo di isolamento per prevenire il disagio. Ludovica Capponi, psicologa e specialista in malattie neurodegenerative, nel suo intervento dal titolo “Manualità e creatività: stimoli rigenerativi nel tempo della senilità”, nel ricordare quanto le relazioni ci definiscano nell’arco della vita e segnino le traiettorie del nostro abitare, porrà l’accento sull’importanza dell’incontro, della creazione, della riscoperta di arti e mestieri come opportunità di reminiscenza, stimolazione e intenso benessere. Parteciperanno anche Stefania Andreoni, graphic designer e insegnante della scuola parentale Pozzi e pozzanghere di Agugliano, e Mattia Graziadei e Marta Taronna, titolari dell’azienda agricola biodinamica Kikenda di Treia.

«L’incontro di sabato vuole essere un’opportunità di riflessione tenendo in considerazione anche il mondo dell’infanzia e di quanto ruota intorno ad esso. Due esperienze di cura e di bellezza verranno raccontate da esperienze educative che vivono il mondo dell’infanzia come un terreno fertile per seminare, perché, come insegna Confucio, se vuoi investire per un anno, semina un seme di riso; se vuoi investire per 10 anni semina un albero da frutto; se vuoi investire per 100 anni educa un bambino». L’evento è a ingresso libero e gratuito.