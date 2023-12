Frontale a Villa San Filippo, un’auto si ribalta più volte e finisce in mezzo ad un campo. L’incidente, per fortuna senza conseguenze gravi, questa mattina attorno alle 10,20 in via Guido Rossa nel comune di Monte San Giusto. Due i feriti portati all’ospedale di Civitanova e Macerata, hanno riportato solo lievi traumi.

Un impatto fortissimo quello che si è verificato fra una Mercedes e un’altra vettura che provenivano da opposte direzioni, in un tratto rettilineo. Le due auto sono andate distrutte: la Mercedes ha fatto un testacoda, mentre l’altro veicolo si è ribaltato più volte su se stesso prima di finire la corsa in mezzo ad un campo che confina con la carreggiata. Feriti, seppur non in condizioni gravi, i conducenti delle due auto.

Uno di loro è stato condotto in codice giallo all’ospedale di Civitanova, mentre l’altro in codice verde al pronto soccorso di Macerata. Sul posto sono arrivati i mezzi del 118 e della croce verde di Monte San Giusto che ha prestato le prime cure e condotto i feriti in ospedale. A ricostruire quanto accaduto una pattuglia della polizia stradale. La circolazione è stata interrotta per un breve tempo per consentire di prestare soccorso e effettuare i rilievi del caso.

(l.b.)