Un pomeriggio nel segno dell’inclusione quello di domenica al Teatro Comunale di Urbisaglia dove Rita Orazi, imprenditrice per professione e scrittrice per passione, ha presentato il suo secondo libro scritto in collaborazione con Anffas Macerata.

“Ritratti a tratti” dà voce al vissuto interiore ed alle emozioni delle persone con disabilità che frequentano Anffas e che Rita ha incontrato in più occasioni. La curiosità e l’interesse per l’altro è ciò che muove Rita Orazi e che la spinge a raccontare in maniera semplice, diretta e vera le persone che incontra.

In questo secondo lavoro sono stati inseriti anche “ritratti” di personaggi della città di Urbisaglia che hanno suscitato nella scrittrice un interesse particolare per la loro storia, per il loro impegno o per qualche nota del carattere che il suo occhio attento e curioso ha saputo cogliere.

Un omaggio pertanto anche alla città di Urbisaglia ed ai suoi cittadini partendo dal sindaco Paolo Giubileo, il parroco Don Fabio, Nicola Chiavari direttore dell’azienda Dafram, Silvio Calvigioni dell’azienda Tombolini, Paolo Mari imprenditore agricolo e molti altri da scoprire durante la lettura.

Ogni racconto è stato inoltre illustrato dagli alunni e dalle alunne della Scuola Primaria di Urbisaglia con il coinvolgimento delle insegnanti che hanno dimostrato di credere nell’alto potere inclusivo del progetto

Il libro, il cui ricavato sarà totalmente devoluto ad Anffas, può essere acquistato nel negozio Tuttincluso in corso Matteotti a Macerata o da I Sette Artigiani di Colmurano o prenotato al numero 3400720918.

«Un progetto cui siamo particolarmente affezionati – commenta Marco Scarponi, Presidente di Anffas Macerata- perché Rita è entrata nella nostra quotidianità e noi abbiamo accolto con piacere la sua poliedricità indirizzata sempre, in ogni occasione, a dar voce ai ragazzi e più in generale alla cultura dell’accoglienza delle diversità».