Processione per San Vincenzo Maria Strambi, cambia la viabilità. Il comando di polizia locale di Macerata ha emesso un’ordinanza in occasione della processione per celebrare i 200 anni dalla morte del Santo, che si terrà domenica a partire dalle 17. La processione, che prevede la traslazione dell’urna del santo, partirà dalla basilica della Madonna della Misericordia in piazza Strambi per arrivare alla Cattedrale di San Giovanni. Il provvedimento prevede il divieto di sosta, con rimozione, valido dalle 15 alle 19 in piazza Strambi, (anche invalidi), via Don Minzoni, (anche invalidi) e corso della Repubblica. Prevista anche la sospensione della circolazione stradale per tutte le categorie di veicoli, durante il passaggio della processione lungo il percorso piazza Strambi, via Don Minzoni, piazza della Libertà, corso della Repubblica e piazza Vittorio Veneto e interdizione del traffico sulle strade che intersecano il percorso della processione.

Cambia la viabilità anche in via Morbiducci, dove sarà smontata una gru. In questo caso l’ordinanza è calida per giovedì dalle 9 alle 19 e prevede: in via Morbiducci (tratto compreso tra via IV Novembre e via Valentini) il divieto di transito e divieto di sosta nel tratto interessato dai lavori; in via IV Novembre l’inversione del senso di marcia, senso unico con direzione corso Cavour, fermarsi e dare la precedenza (stop) per i veicoli che si immettono in corso Cavour; in via Filippo Corridoni la direzione obbligatoria a sinistra all’incrocio con via IV Novembre; in corso Cavour la direzione obbligatoria dritti all’incrocio con via IV Novembre e senso vietato all’ingresso di via IV Novembre.