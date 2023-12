La Scuola popolare di filosofia presenta il primo e sperimentale incontro di Pratiche filosofiche di comunità in collaborazione con il gruppo ConSiderAzioni. «Si tratta di una sessione di filosofia “pratica” durante la quale , partendo da un “pretesto” stimolato dai partecipanti stessi, si aprirà un confronto fra i presenti, coordinato da due mediatori – si legge in una nota degli organizzatori – . Gli interventi saranno liberi e si potrà restare anche solo in ascolto e la partecipazione è gratuita. L’appuntamento è per venerdì 15 dicembre alle 21 nel locale di Ecate in via Padre Matteo Ricci 108 a Macerata.