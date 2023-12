Sferisterio illuminato di verde per la Giornata dedicata agli scomparsi, che si celebra il 12 dicembre, istituita nel 2019 dal Commissario straordinario per le persone scomparse. L’amministrazione comunale ha, infatti, accolto la richiesta della Prefettura di illuminare l’arena oggi per sensibilizzare la popolazione sulle persone scomparse, «un fenomeno da non sottovalutare e che va gestito con le giuste attenzioni e con comportamenti proattivi».

Come ricorda infatti il Commissario straordinario, è importante e fondamentale seguire delle azioni specifiche in tali circostanze: «Fornire all’operatore di polizia i connotati, la descrizione degli indumenti indossati, la condizione patologica e le eventuali difficoltà cognitive della persona scomparsa; indicare l’ultimo avvistamento, nonché fornire notizie sui luoghi abitualmente frequentati, le vie percorse e sulle persone che potrebbero avere altre informazioni; raggiungere prima possibile un ufficio di Polizia e formalizzare la denuncia con notizie utili all’attività di ricerca. In caso di allontanamento da strutture sanitarie, informare immediatamente, oltre alle forze di polizia, familiari, persone di supporto e di assistenza».