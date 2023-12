«C’è piena soddisfazione nell’essere giunti nei termini alla sottoscrizione del Contratto collettivo decentrato del personale 2023-2025 con l’adesione di tutte le organizzazioni sindacali rappresentate e del coordinatore Rsu del Comune. Un accordo stipulato in piena sintonia che garantisce ai dipendenti di valorizzare ed esprimere al meglio competenze, impegno e capacità, con conseguente riconoscimento economico legato alla valutazione del merito». A dirlo è l’assessore al Personale Marco Caldarelli a seguito della firma, svoltasi ieri, del contratto collettivo decentrato 2023-2025.

«Il nuovo contratto decentrato – ha spiegato Caldarelli – prevede l’adeguamento al contratto nazionale sottoscritto il 16 novembre 2022 e importanti stanziamenti per quanto riguarda il riconoscimento delle performance organizzative e individuali, oltre che la realizzazione di progetti specifici. Il contratto 2023, per la parte economica, prevede inoltre risorse stabili da destinare alle progressioni economiche nelle aree di appartenenza. Le parti hanno inoltre concordano che nel corso dell’anno 2024 si darà corso all’adeguamento professionale delle educatrici di asilo nido sulla base dei criteri già definiti in sede di confronto».

«Quello che si è concluso con la firma di ieri – ha concluso l’assessore – è stato un lungo percorso, caratterizzato da un confronto articolato ma sereno che ha permesso di raggiungere un obiettivo pienamente condiviso per il quale è doveroso un sentito ringraziamento alla delegazione trattante di parte pubblica, agli uffici e alla rsu aziendale per l’importante impegno profuso e i risultati ottimi raggiunti».