Compra un “Barboncino toy” su Subito.it, il cagnolino muore dopo 10 giorni: condannato il venditore. Assolto un veterinario. Il processo, per l’accusa di truffa, si è chiuso oggi davanti dal giudice Andrea Belli del tribunale di Macerata.

Secondo l’accusa, il 36enne Manuel Carosi, di San Benedetto, avrebbe truffato, con la complicità del veterinario, un maceratese che stava cercando un cagnolino. L’uomo aveva visto un annuncio su sito Subito.it in cui erano messi in vendita cuccioli di razza “Barboncino toy” che si diceva essere vaccinati, sverminati, visitati dal veterinario.

Carosi si sarebbe presentato come il fratello di chi aveva messo l’annuncio. Il 20 agosto del 2018 venditore e acquirente si erano incontrati a Civitanova per visionare il cucciolo. Quel giorno era stato comprato, al prezzo di 450 euro, e il venditore gli aveva consegnato anche il libretto sanitario e indicato un veterinario (poi finito pure lui sotto accusa per truffa) da contattare per avere rassicurazioni sulle condizioni di salute del cucciolo.

Sempre secondo l’accusa il compratore avrebbe contattato il veterinario che gli avrebbe detto di ricordare di aver vaccinato il cucciolo per la “parvovirosi”. Per l’accusa però il cagnolino non sarebbe stato vaccinato e il 30 agosto del 2018 era morto proprio per “indubbia sofferenza per parvovirosi”. Oggi il venditore è stato condannato a sei mesi e 300 euro di multa, il veterinario è stato assolto risultando estraneo alla vicenda. Parte civile si era costituito il proprietario del cagnolino, assistito dall’avvocato Andrea Tonnarelli. Il giudice ha disposto una provvisionale di mille euro. Pm Raffaela Zuccarini.

