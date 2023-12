Scontro frontale fra un’auto e uno scooter, un ferito in codice rosso all’ospedale di Civitanova. Incidente è avvenuto in tarda mattinata a Morrovalle in via Michelangelo dove, stando alle prime informazioni a causa di una mancata precedenza, i due veicoli si sono scontrati. Ad avere la peggio lo scooterista che a seguito dell’impatto è finito a terra. E’ un uomo di 49 anni, residente a Morrovalle. Subito è stato soccorso dal personale del 118 e della Croce verde di Monte San Giusto che lo ha condotto al pronto soccorso di Civitanova. Aveva una frattura grave alla gamba destra, non sarebbe in pericolo di vita.

(l. b.)