Furgone si ribalta in via Bramante. E’ successo stamattina poco dopo le 8 lungo la salita che da Piediripa va verso Macerata. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, non risultano comunque coinvolti altri veicoli. Il conducente del furgone avrebbe perso il controllo in curva e il veicolo è finito ribaltato su un fianco. Scattato l’allarme, sul posto sono arrivati 118, vigili del fuoco e polizia locale. Nessuna particolare conseguenza per l’uomo alla guida del furgone. Rallentamenti e disagi al traffico.

(in aggiornamento)