Non accessibile da tre giorni parte della piattaforma digitale del Comune di Macerata, tra le “vittime” del problema c’è per esempio l’albo pretorio informatizzato. Venerdì mattina si è manifestato i problema, ma sulle prime è apparso un problemino di quelli che si sarebbero risolti nel giro di pochi minuti, ma purtroppo non è andata, anzi non sta andando così. L’inaccessibilità persiste da tre giorni, dal Comune si fa sapere che i tecnici erano entrati subito in azione e si pensa possa essere comunque un problema tecnico di malfunzionamento del sistema, problema che però continua a provocare disservizi. Non visionabile l’albo pretorio mentre negli uffici dalle postazioni gli addetti riescono ad aprire i file ma non a condividerli. In ogni caso non si tratterebbe di un altro attacco hacker. Peraltro è passato poco più di un anno, era il 25 novembre del 2022, dall’attacco che mise sotto scacco la rete informatica del Comune: all’epoca il potenziamento dei controlli di sicurezza costò circa centomila euro.

(L. Pat.)