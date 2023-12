Acceso il falò in piazza Vittorio Veneto davanti alla nuova cattedrale di San Giovanni, per ricordare la venuta della Santa casa di Loreto. A Macerata una tradizione il falò, acceso dal sindaco Sandro Parcaroli ieri, dopo la messa in cattedrale. Loreto, nella sua basilica, ospita le tre pareti che sarebbero appartenute alla casa della Madonna, a Nazareth. E a proposito di Loreto, ieri monsignor Giancarlo Vecerrica ha annunciato la data del 46esimo Pellegrinaggio, l’8 giugno 2024, confermando la continuità di questa tradizione che unisce le comunità nella preghiera e nella speranza.