Com’eravamo ma scritto lungo un secolo. Quello vissuto dal liceo Scientifico Galilei di Macerata e dalla città stessa. Cosa sia un secolo di storia di un liceo, quali storie, vite, speranze e sogni vi siano passati, quanti piccoli fatti, quante mattine e paure per le interrogazioni, quanti votacci e quanti bei voti, quanto studio e quante risate, quanti scrutini e quante estati libere dallo studio, quanto di tutto questo e molto altro lo si può solo immaginare e non potrebbe rientrare, probabilmente, nemmeno in mille libri. Ma un libro, che sarà presentato il prossimo 13 dicembre a Macerata, ci prova a raccontare i cento anni dello Scientifico e insieme anche la vita della città con aneddoti e vicissitudini del capoluogo, tagliato per la cultura, ricco di arte, tanto che un tempo, nel secolo scorso, era ribattezzato l’Atene delle Marche. Il libro si intitola “100 anni i liceo Scientifico Galilei a Macerata” e lo hanno scritto ex prof ed ex alunni dell’istituto. A curare il testo è l’associazione “Amici del liceo Galilei” fresca dell’ultima iniziativa: il ciclo “Scienza in città” nell’edizione speciale in occasione del secolo di vita della città. A chiudere il cerchio la presentazione del libro: il 13 dicembre, alle 17,30, nella Biblioteca statale di Macerata. Nel corso dell’evento alcuni autori del libro si alterneranno per illustrare l’opera. Tra gli autori: Angelo Angeletti, Paola Ballesi, Chiaretta Capodaglio, Allì Caracciolo, Tiziana Colotti, Federico Gaspari, Roberto Giusti, Daniela Latini, Alfredo Maulo, Daniela Moltedo, Stefania Monteverde, Stefano Perugini, Rita Santarelli, Francesca Tesei. Porteranno il loro saluto: Roberta Ciampechini (dirigente scolastico del liceo Galilei, autrice della prefazione al libro) e Stefano Perugini (presidente degli Amici del liceo Galilei).