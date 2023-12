Riconoscere le situazioni di violenza e di molestia nel proprio studio, negli ambienti di lavoro della propria clientela permettendo al professionista, al datore di lavoro o al lavoratore stesso di prendere piena coscienza del problema e di attivarsi per riconoscere contrastare e prevenire questi fenomeni, sapendo a chi segnalarli per ottenere aiuto.

Sono questi gli obiettivi del convegno “Ri-conoscere e prevenire le disparità negli ambienti di lavoro”, promosso dal Comitato pari opportunità dell’Ordine dei commercialisti di Macerata e Camerino che si è svolto mercoledì al Multiplex di Piediripa. All’ evento patrocinato dalla Regione Marche hanno partecipato Stella Maria Sangermano, componente Cug Inail, Antonella Ciccarelli, commissaria Pari Opportunità Regione Marche, Patrizia Peroni, vice questore polizia di Stato e dirigente della divisione Anticrimine, Deborah Pantana, consigliera provinciale Pari Opportunità. Le relatrici, moderate da Tatiana Seghetta, componente del Cpo dell’Ordine dei commercialisti, hanno affrontato il problema ognuna da un differente punto di vista, in base a professionalità e competenze, fornendo così un quadro concreto di azione congiunta nell’affrontare il problema.

E’ stato un importante momento di informazione e formazione sulle tematiche della parità di genere e degli abusi negli ambienti di lavoro visto che spesso la violenza non è solo fisica ma si spinge più subdolamente nell’ambito psicologico. I luoghi di lavoro, per le privilegiate che riescono ad accedervi (secondo l’ispettorato del lavoro, in Italia nel 2022 quasi 45mila madri lavoratrici si sono dimesse dal loro impiego), possono diventare contesti in cui la violenza di genere trova terreno fertile e maggiore difficoltà di azione. Da qui un precedente convegno sulla certificazione per le aziende attente alla parità e questo secondo momento di ulteriore approfondimento sul tema, per il quale la sensibilità sta significativamente cambiando.

Il convegno si è svolto dopo l’assemblea ordinaria dell’ordine per l’approvazione del bilancio preventivo per l’anno 2024. «Anche quest’anno abbiamo scelto – dice il presidente Luca Mira – un’assemblea in presenza perché è importante vivere il nostro tempo, la nostra professione, i nostri rapporti in maniera più proficua, più partecipativa, più solidale e serena di quanto non abbiamo fatto sinora. La nostra è una scelta impegnativa contro l’imprevedibilità e la pericolosità dell’attuale contesto esterno che devono essere gestite unitamente al momento di rapido cambiamento della professione». E’ stata l’occasione per festeggiare quanti hanno raggiunto importanti traguardi professionali, come Lorenzo Cioci, Federico Luchetti e Luciano Pingi premiati con l’epitrocoide d’oro per i loro cinquant’anni di iscrizione e altri tredici iscritti, con il simbolo dell’unione d’argento, per i venticinque anni; inoltre, sono stati accolti sedici nuovi commercialisti con il medesimo simbolo di categoria in bronzo che confermano l’Ordine di Macerata e Camerino come l’ordine più vitale delle Marche.

Sono stati ricordati dai colleghi Luana Mancinelli e Mario Pirro recentemente scomparsi «che hanno fatto grande l’Ordine di Macerata e Camerino con abnegazione, umiltà, intelligenza e passione».

(a.p.)