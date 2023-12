Al mercatino di Natale le creazioni dei nonnini e delle nonnine della casa di riposo “Lazzarelli” di San Severino. Sciarpe, alberelli di Natale realizzati lavorando al gomitolo, segnaposto, composizioni in tessuto, carta e cartone e tanti altri oggetti della fantasia hanno conquistato davvero tutti ieri tra le bancarelle del mercatino dell’Immacolata. A fare visita allo stand, alla presenza anche della presidente della azienda dei servizi alla persona, Teresa Traversa, e della direttrice, Laura Taccari, anche la sindaca di San Severino Rosa Piermattei.

L’atmosfera della festa continuerà ad animare la città anche per domani, domenica 10 dicembre, con una serie di eventi ed appuntamenti organizzati da Comune e Pro Loco.

Dalle 15 visita guidata a cura della Pro Loco dal titolo: “Fonti e fontane: l’acqua e la città” e dalle 15,30 “Aperigusto On Tour”, rassegna di Confartigianato Imprese Macerata – Ascoli Piceno – Fermo con degustazioni, eventi, incontri, passeggiate guidate e molto altro ancora.

Sempre nel pomeriggio concerto Blues Brother Show con la Treia Street Band, a partire dalle 17.30.

Per gli appassionati del grande schermo in serata, a partire dalle 21,15, i Teatri di Sanseverino e il cinema San Paolo presentano l’ultima proiezione del film di Edoardo De Angelis “Comandante” con Pierfrancesco Favino, Massimiliano Rossi, Johan Heldenbergh, Arturo Muselli e Silvia D’Amico.