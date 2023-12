Da oggi e fino al 6 gennaio è possibile partecipare all’iniziativa di beneficenza in memoria di Annamaria Trapassi, inaugurata questa mattina in largo Cesare Battisti a Mogliano.

I familiari e gli amici vogliono ricordare il suo spirito creativo attraverso la vendita di piccoli oggetti realizzati a mano: il ricavato verrà devoluto all’Ails, Associazione italiana lotta alla sclerodermia. Nelle prossime settimane sarà aperta tutti i sabati mattino e pomeriggio e la domenica mattina.

«Uno spazio dedicato alla creatività e alla solidarietà, per ricordare Annamaria e la sua passione, dove sarà possibile trovare tantissimi oggetti fatti a mano dai familiari e amici, come ornamenti natalizi, pinguini, orsetti e presepi ad uncinetto, palline di natale, decorazioni e infine il magnifico manichino realizzato con la pasta interamente incollata pezzo per pezzo», fanno sapere gli organizzatori.