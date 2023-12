Dopo “Le magnifiche” e “Le indomabili”, Daniela Musini torna con “Le incantatrici”, completando la sua personale trilogia dedicata a donne straordinarie. Il volume sarà presentato sabato al ristorante del Centrale in piazza della Libertà alle 17.

Nella sua ultima fatica, Musini parla di donne dal talento smisurato, dall’intelligenza fuori dagli schemi ma a volte anche dal fascino irresistibile e dal talento seduttivo. Donne che al loro tempo hanno provocato nei cuori e nelle menti subbuglio e tormento lasciando un segno anche in coloro che vennero solo sfiorati dal loro incontro. Dalla poetessa confidente di Michelangelo alla maga Circe, dall’allieva preferita di Freud a Nadia Comaneci che rivoluzionò la ginnastica, da Ada Lovelace che ispirò il primo computer: sono storie di donne libere nella società di ieri e di oggi, 33 biografie di donne iconiche la cui storia divenne leggenda.

Nel pomeriggio culturale di sabato, organizzato dall’associazione ArtemisiaLab Aps, Daniela Musini, attraverso un immaginario palcoscenico, interpreterà personaggi tramite i dialoghi e le diverse atmosfere che appartengono ai diversi luoghi e ai diversi tempi delle donne a cui è dedicato il libro. Musini era già stata ospite nelle Marche per altre presentazioni organizzate da ArtemisiaLab, svolte a Treia per l’8 marzo scorso con la presentazione di “Le magnifiche” e “Le indomabili” e nel mese di settembre a Macerata con i “100 piaceri di D’Annunzio”, per entrare nel mondo del vate anche in occasione della celebrazione dai 160 anni dalla nascita.

Al termine della presentazione, solo previa prenotazione obbligatoria, si potrà gustare un apericena con un ricco buffet, presso lo stesso locale.