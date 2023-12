Travolto e ucciso dal Bobcat guidato dallo zio, fissato il funerale di Davide Gentili, il 45enne che ha perso la vita lunedì a Visso. L’uomo quel giorno si trovava al lavoro nel cortile dell’azienda zio, Pietro Cardurani, di cui era dipendente. Lo zio nel fare manovra ha investito in retromarcia il nipote, secondo quanto ricostruito dagli ispettori dello Spsal dell’Ast e dai carabinieri. Per Davide non c’è stato niente da fare. Sull’incidente la procura ha aperto un fascicolo e ha indagato lo zio di Gentili, per omicidio colposo. Oggi si svolta l’autopsia, affidata al medico legale Roberto Scendoni e al tossicologo Rino Froldi, poi la procura ha dato il nullaosta per la sepoltura. Il funerale del 45enne si svolgerà sabato alle 12 nella chiesa in piazza M. Cappa a Visso. In tanti nei giorni scorsi hanno ricordato il 45enne. Tra questi il consigliere comunale Mirco Loretoni («Una disgrazia per la nostra comunità, l’amico di tutti. Ci mancherai») e Maria Giovannini: «È un dolore grande, ci hai lasciati troppo presto. Ti volevamo tutti un mondo di bene, perché sei stato sempre un bravo ragazzo, non ti dimenticheremo mai». Tante le persone che in questi giorni si stanno stringendo alla famiglia di Davide e in particolare al fratello, Maurizio. Il feretro si trova nelle casa del commiato Geof di Camerino.