La stagione invernale si apre con splendore nel pittoresco comprensorio sciistico di Sassotetto, Fonte Lardina e S.M. Maddalena. In attesa dell’arrivo della neve, il paesaggio si trasformerà in un paradiso invernale con 15 km di piste perfettamente preparate per offrire un’esperienza unica.

Ma c’è molto di più del manto nevoso. Il comprensorio ha subito una metamorfosi elegante, evidenziata dalla rinnovata Baita Solaria. Non solo un rifugio di montagna, ma un luogo dove il fascino della tradizione marchigiana si unisce a un’atmosfera moderna. Delizie per il palato con specialità tipiche marchigiane in un ambiente rinnovato, circondato dalla bellezza delle montagne.

E se sogni notti indimenticabili, il B&B a quota 1.400 ti offre camere esclusive con vista panoramica. Un’esperienza di soggiorno che va oltre il comune, immergendoti completamente nella bellezza alpina.

Ma la vera sorpresa arriva con gli eventi speciali. Il pranzo dell’Immacolata e domenica 10 dicembre saranno accompagnati dalle performance dei dj e animatori più famosi della riviera adriatica, con Oriano e Alessandrino Dj, sotto la direzione artistica di Aldo Ascani. Una fusione di musica, divertimento e bellezza alpina.

Il lancio della stagione, domenica scorsa, è stato un grande successo, con oltre 300 partecipanti che hanno sancito l’inizio di un’avventura straordinaria. E per coloro che desiderano esplorare la zona a passo più lento, il punto di ristoro Sky Refuge a quota 1700 offre aperitivi irresistibili, rendendo la passeggiata un’esperienza culinaria indimenticabile.

Sassotetto, Fonte Lardina e S.M. Maddalena non sono solo una destinazione sciistica, sono un viaggio oltre l’ordinario, un connubio di tradizione e modernità, arte e natura. Preparati a esplorare la magia di questo incantevole angolo delle Marche.

(Articolo promoredazionale)