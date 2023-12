Idea Due e il mondo della musica. Un connubio che prosegue, dopo le numerose partecipazioni del salone al Festival di Sanremo, grazie alla presenza in questi due ultimi mesi nell’Artistic Team di Wella Professionals a X-Factor 2023.

Nella movimentata edizione di quest’anno, il salone di parrucchieri di Belforte del Chienti si è distinto grazie alle doti portate in scena da Chiara e Lorenzo. I due giovani hair stylist sono stati selezionati tra migliaia di candidati, provenienti da tutta Italia che desideravano entrare nello staff della trasmissione. «Partecipare a questa edizione di X-Factor è stata un’esperienza straordinaria. Il fermento creativo, mescolato alla passione per la musica, ci ha ispirato enormemente – dichiarano i due giovani, che rappresentano la terza generazione a essere impegnata nel salone di famiglia – le idee che emergono nei backstage del talent show si trasformano nel nostro salone, dando vita a nuove proposte perfette per rendere uniche le clienti che ogni giorno ci scelgono».

Il team di Wella Professionals, insieme a Idea Due, ha il compito di esaltare l’autenticità e le peculiarità di ogni concorrente in gara, anche nella finale. Ogni performance è arricchita dalle abilità creative del team che con impegno, qualità e preparazione, trasformerà i capelli dei concorrenti in vere opere d’arte. La passione e l’amore per il lavoro rendono il salone Idea Due unico nel suo genere, capace di raccontare attraverso le diverse acconciature proposte serata dopo serata, le cifre stilistiche di ciascun concorrente, valorizzandoli all’interno della cornice suggestiva dello storico programma di Sky. L’eccellenza di Idea Due si fonde con la magia di X Factor, creando un connubio unico ha incantato gli spettatori di questa straordinaria edizione.

(Articolo promoredazionale)