Frontale tra due auto a due passi dal tribunale di Macerata, un 82enne finisce in ospedale. Ritirata la patente all’altro conducente dopo gli accertamenti con l’etilometro. L’incidente è avvenuto intorno alle 15,15 di oggi pomeriggio in via Ciccolini.

Per cause in corso di accertamento due auto, una Fiat Punto (guidata da un maceratese di 53 anni) e una Fiat Panda (con alla guida l’82enne, pure lui di Macerata) si sono scontrate frontalmente. Un urto violento che ha richiesto l’intervento sul posto anche dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi. Il 118 ha portato in ospedale l’82enne. Le sue condizioni non sono gravi. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Macerata per occuparsi dei rilievi (nel corso dei quali la strada è stata momentaneamente chiusa) e degli accertamenti. E’ stato fatto l’etilometro e il 53enne è risultato avere un tasso di alcol nel sangue di oltre tre volte il limite (che è di 0,5 grammi per litro). All’uomo è stata ritirata la patente.