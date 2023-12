Una emozione senza tempo quella dell’accensione delle luminarie, dell’albero e del presepe all”inizio delle festività natalizie. A Villa Potenza, frazione di Macerata, è un momento che viene onorato puntualmente con un momento di aggregazione che coinvolge tutta la comunità. Oggi pomeriggio in tanti hanno risposto presente alla cerimonia.

Ha portato il loro saluto per l’amministrazione l’assessore Paolo Renna in fascia tricolore. nell’augurare buone feste a tutti ha ricordato l’importanza dello stare insieme e di ritrovarsi per questi momenti. Presenti anche la vice sindaca Francesca D’Alessandro e l’assessore Riccardo Sacchi che ha ricordato le tante iniziative del cartellone festivo “Macerata per Natale”.

Il presidente della pro loco di Villa Potenza Pippo Luzi ha ribadito la gioia di questo momento che lo vede ogni anno in prima linea: «Con l’accensione delle luci si rinnova lo spirito della frazione e la voglia di collaborare per il bene dell’intera comunità». Ha fatto da cerimoniere Marco Foglia. Dopo l’esibizione dell’orchestra Salvadei, la festa si è conclusa con un brindisi e una fetta di panettone per tutti.

(Redazione Cm)