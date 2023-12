Confartigianato ha incontrato la nuova prefetta di Macerata, Isabella Fusiello. L’incontro è avvenuto nella sede della Prefettura, dove sono stati ricevuti Enzo Mengoni e Giorgio Menichelli, presidente territoriale e segretario generale Confartigianato.

«Nel corso del colloquio, cordiale e costruttivo, Mengoni e Menichelli hanno presentato l’associazione e la sua struttura nel territorio, spiegando alla prefetta le questioni più a cuore per artigiani e piccole e micro imprese e più in generale per il mondo del lavoro: dalla crisi economica alla lotta all’abusivismo, con un passaggio sulla situazione della ricostruzione post-sisma e sulle politiche di sviluppo locale – si legge in una nota di Confartigianato -. Nel colloquio, Confartigianato ha ringraziato la prefetta Fusiello per la disponibilità e la propensione all’ascolto, augurandole a nome di tutti gli associati buon lavoro. Quindi è stata ribadita la volontà di Confartigianato di collaborare a qualsiasi iniziativa nell’interesse del territorio e della sua comunità».