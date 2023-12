Il Comando provinciale di Macerata della guardia di finanza, unitamente alla locale Avis, ha promosso anche quest’anno un’iniziativa dedicata alla donazione da parte degli appartenenti al Corpo. Sono state individuate le date del 9 marzo, 15 giugno e 14 settembre per «un gesto, quello del donare, che è impegno morale ancor prima che dovere civico, fortemente sentito dai militari della Guardia di Finanza, i quali continuano a distinguersi per il grande altruismo e la profonda sensibilità, nel donare un sorriso a chi soffre, nel dare sollievo a quanti legano la propria sopravvivenza alla disponibilità di sangue, alleviando in questo modo le sofferenze loro e dei loro familiari – si legge in una nota -. Un atto di generosità e solidarietà. All’esito della nobile iniziativa, le Fiamme Gialle maceratesi hanno donato, complessivamente nelle tre giornate, 18.000 ml di sangue intero e 8.400 ml di plasma. E, anche questa volta, la presidente dell’Avis Provinciale di Macerata, Morena Soverchia, non ha fatto mancare il suo sentito ringraziamento ai Finanzieri per la particolare attenzione e delicatezza dimostrata nel contribuire al benessere della collettività».