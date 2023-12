“Costruiamo la sicurezza”, grande partecipazione all’incontro organizzato all’oratorio della parrocchia Santa Madre di Dio di Macerata da Giorgio Iacobone, presidente dell’associazione della Polizia, e dal parroco Don Carlos.

«Erano presenti tutte le autorità preposte alla Sicurezza, tra cui il prefetto Isabella Fusiello, il questore Luigi Silipo, il sindaco Sandro Parcaroli, i comandanti provinciali dei carabinieri e della guardia di finanza, Nicola Candido e Ferdinando Falco, la consigliera regionale Anna Menghi, la vice sindaca Francesca D’Alessandro, l’assessore alla Sicurezza Paolo Renna, il consigliere Aldo Alessandrini, Alberto Luigi Valentini, dirigente della Polizia Stradale e Claudio Tarulli, responsabile della Polizia Postale: una squadra al completo, che ha manifestato lo spirito di unione instaurato, presupposto per un’azione efficace, di cui possono fruire i cittadini. Questi sono chiamati a partecipare alla costruzione della sicurezza, che è un bene di tutti», si legge in una nota degli organizzatori.

Il partecipato dibattito ha visto l’approfondimento dei temi «che più preoccupano l’opinione pubblica, in primis la droga, ed è stato evidenziato come sia l’indirizzo della prevenzione che anima gli operatori. Quindi la recente sospensione dell’attività del bar della Rotonda va inquadrata nell’ambito della prevenzione, per la quale l’interesse pubblico alla sicurezza supera l’interesse, pur legittimo, del singolo – sottolineano gli organizzatori -. Così pure l’utilizzo dell’elicottero della Polizia per alcuni servizi di ordine pubblico, che aveva lasciato molti un po’ perplessi, va inquadrato in una prevenzione, che si avvale delle ore di addestramento cui sono tenuti gli elicotteristi, un’efficace organizzazione di settori che non operano in compartimenti stagni».

Molti gli interventi del pubblico. «L’avvocato Giuseppe Bommarito, presidente dell’associazione “Con Nicola oltre il deserto dell’indifferenza”, Romeo Renis dell’associazione “Insieme in Sicurezza”, Giorgio Salvucci dell’Avulss, che ha chiesto la possibilità che i volontari siano iscritti in un elenco, in modo da evitare possibili malintesi o truffe, il dottor Abdul Tarakji, per la comunità Siriana, Omar Cherqaoui, per la comunità marocchina, Carmelo Capuano per le associazioni combattentistiche e d’Arma, il preside Rinaldi e la professoressa Bolognini, con riferimento alla scuola. Una bella serata che il pubblico ha apprezzato, anche per la vicinanza dimostrata dalla nuova prefetta Isabella Fusiello, che nelle sue prime interviste aveva sottolineato come fosse sempre disponibile all’ascolto, e dal questore Luigi Silipo che vuole essere “Il Questore della gente”».