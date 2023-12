Un tour alla scoperta di Luigi Bartolini. Si rinnova l’appuntamento con l’arte organizzato dall’Associazione commercianti centro storico.

Nell’ottica di una maggiore conoscenza della città e delle sue bellezze, l’associazione, guidata da Giuseppe Romano, ha proposto ai suoi soci la visita alla mostra su Luigi Bartolini “Attraverso il colore” a palazzo Buonaccorsi.

La visita è stata condotta da Daniela Perroni, guida turistica abilitata, che in altre occasioni ha collaborato con l’associazione stessa. «È sempre un grande piacere condurre in visita persone che contribuiscono a rendere viva la città attraverso le loro attività commerciali e iniziative e che mostrano curiosità ed interesse nel partecipare alle proposte culturali della città» commenta Daniela Perroni. «La strepitosa mostra di Luigi Bartolini – chiosa Giuseppe Romano – è stata un’ulteriore occasione per scoprire, una bellezza inedita e per pensare a nuovi progetti».