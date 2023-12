Sessantenni di Sarnano in festa

Si sono riuniti e a bordo di due pulmini hanno raggiunto la basilica di Loreto. Così i sessantenni di Sarnano hanno deciso di festeggiare tutti insieme. Si riuniscono in realtà ogni anno ma in occasione del sessantesimo anno di vita hanno voluto fare qualcosa di più. Dopo la messa, di nuovo nei pulmini, per raggiungere il ristorante Anton a Recanati, dove avevano già festeggiato i 50 anni. Il risultato è stato una bella festa, tanto divertimento e voglia di stare insieme. Immancabile la torta.

I presenti: Stefania De Zorzi, Loredana Manenti, Franco Ionni, Maria Rita Giacomozzi, Domenico Merante, Davide Storer, Leonardo Luciani, Paola Conti, Francesca Seri, Antonio Arra’, Giuliano Virgili, Paolo Tiberi, Franca Fantegrossi, Giacomo Piergentili, Katia Scafa, Gabriella Carucci, Alberta Tidei, Adolfo Bruschi, Gabriella Pesci, Rita Migliori, Giulio Bernabucci, Giorgio Perfetti, Maura Ridolfi, Gabriella Ercoli, Nazzareno Montagna, Giuseppe Virgili e Giovanni Moriconi.