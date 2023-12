Macerata partecipa a distanza al funerale di Giulia Cecchettin che si svolgerà domani a Padova. Lo Sferisterio sarà illuminato di rosso per la studentessa 22enne di Vigonovo, vittima di femminicidio.

«Il femminicidio di Giulia Cecchettin ha scosso tutti noi e come amministrazione abbiamo deciso, anche nei giorni scorsi, di dare un segnale forte di condanna contro la violenza sulle donne e dimostrare la nostra vicinanza alla famiglia della studentessa 22enne – ha commentato la vice sindaca e assessora alle Pari opportunità e alle Politiche sociali Francesca D’Alessandro -. Un episodio che urla a gran voce una presa di coscienza collettiva, che scuote gli animi e che ci invita a riflettere e affrontare il problema in modo corale.

Purtroppo sono i numeri a parlare e dall’inizio dell’anno abbiamo superato le 100 morti di donne per femminicidio in Italia, un dato allarmante. Oltre alla vicinanza che va alle loro famiglie, siamo consapevoli di essere chiamati a combattere una sfida educativa che vede protagonisti tutti noi e le nuove generazioni. Siamo tutti parte del cambiamento ed è necessaria una forte presa di coscienza per sconfiggere quella che è una piaga della nostra società».