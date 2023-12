E’ stata una due giorni in bianco la due giorni organizzata dalla pro loco di Casette Verdini a Innsbruck. L’associazione ha scelto come itinerario per i suoi soci la visita dei mercatini di Natale nella città di Salisburgo. Un momento di aggregazione per i partecipanti tra gli splendidi paesaggi austriaci arricchiti da una fitta coltre di neve che ha reso ancora più caratteristico e suggestivo l’ambiente ormai prossimo al Natale.

«Abbiamo visitato le parti più importanti delle due città con l’aiuto sapiente delle guide locali – dice il presidente Gabriele Ranzuglia – tutti i partecipanti sono stati sempre puntuali e precisi facilitando il lavoro degli organizzatori. Ringrazio in particolar modo Cristina per l’impegno e la dedizione. La pro loco Casette Verdini augura a tutti un sereno Natale e un arrivederci al prossimo anno».