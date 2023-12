Reunion degli ex dipendenti della Banca nazionale dell’agricoltura. In 35, dell’ultima generazione di personale assunto dalla Bna, si sono riuniti ieri sera, per una cena all’Osteria Da Sandro, nel Fermano. Sono arrivati da diverse zone del Maceratese, Civitanova, Matelica, Tolentino, Corridonia, Recanati, Montelupone, San Saverino, Montecassiano, Pollenza, ma anche da Senigallia e Porto San Giorgio. Senza alcuna distinzione tra dirigenti ed impiegati, tutti uniti da un forte spirito di coesione e voglia di rivivere i bei tempi andati. «La serata è stata piacevolissima perché ci siamo accorti che siamo ancora una squadra come lo eravamo un tempo in ufficio», hanno detto molti dei partecipanti.

La Banca nazionale dell’agricoltura, tristemente nota per la strage di piazza Fontana a Milano, era diventata una delle prime dieci banche a livello nazionale. Nel periodo tra le due guerre mondiali, è stata aperta la sede di Macerata, che «grazie alla peculiare specializzazione della Bna nel credito agrario – ricordano gli ex dipendenti – ha accompagnato la crescita economica della nostra città e provincia, che allora erano a forte vocazione agricola. Negli anni migliori del sistema bancario, sono state inaugurate diverse filiali nelle principali città della zona e la sede di Galleria del Commercio, è arrivata a contare 60 dipendenti».