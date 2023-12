Serata di beneficenza al teatro Lauro Rossi di Macerata per la Croce Verde. Il 6 dicembre dalle 21 si alterneranno sul palco gli artisti maceratesi che con grande sensibilità nei confronti della Croce Verde, per l’attività sociale che svolge in città, si esibiranno gratuitamente. Quest’anno, per dare spazio a tutti di esibirsi per beneficenza, il cast degli artisti risulta quasi totalmente rinnovato. Ci saranno Lando e Dino, Almalù swing band, Route 77, Nazzareno Zacconi, Sante Latini, Alberto Zero, il Doppiatore marchigiano, Eightball and the aerosoul, la scuola di danza OltaKaDem; ci sarà inoltre la partecipazione del giovanissimo pianista Alberto Cartuccia Cingolani. Presenta la serata Marco Moscatelli. Come ogni anno, al termine dello spettacolo verrà offerto un “panettone generoso” della Croce Verde a tutti i possessori del biglietto in vendita alla biglietteria dello Sferisterio o alla Croce Verde al costo di 20 euro.