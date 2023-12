Domani al teatro Apollo di Mogliano, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, il Comune di Mogliano, in collaborazione con la compagnia teatrale Lucaroni e la Fondazione Anfass, organizzano un pomeriggio all’insegna del divertimento e dell’inclusione. Appuntamento alle 17 per lo spettacolo “La vecchiaia è più tranquilla se la passi a Villa Arzilla”. Al termine ci sarà la possibilità di condividere un apericena speciale preparato e servito dai ragazzi dell’impresa sociale Tuttincluso. Un’occasione per stringere nuovi legami e scoprire il talento e la creatività di questi ragazzi speciali.

L’iniziativa punta a promuovere l’inclusione e il rispetto delle persone con disabilità, invitando la nostra comunità ad abbattere pregiudizi e barriere, e a celebrare la diversità attraverso l’arte e il dialogo. «Aspettiamo con entusiasmo tutti quanti, senza distinzioni di età o capacità, per vivere insieme un’esperienza unica e significativa – fanno sapere gli organizzatori – più siamo numerosi, più potremo diffondere il messaggio di inclusione e dare valore alle persone con disabilità nella nostra società». Ingresso 10 euro, info e prenotazioni al 331 9363479 o al 335 5329539.