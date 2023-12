L’opera di Romualdo Severini che a Pioraco ha realizzato una nicchia con la statua della Madonna, è stata completata, il Comune ci ha messo una panchina e l’8 dicembre il manufatto verrà benedetto, alle 15, con una cerimonia pubblica.

Il manufatto artistico è stato realizzato nella zona di Pioraco della “Rotta”. È stato realizzato realizzando una nicchia all’interno in una enorme roccia. L’artigiano ha ringraziato le persone che lo hanno aiutato nel realizzare l’edicola e a tanti che in molti modi hanno partecipato, a partire dal proprietario del terreno dove si trova l’opera. C’è poi chi ha donato le fioriere, chi ha contributo ad arricchire il lavoro con qualche idea. Ci sono voluti diversi mesi per realizzarla con l’idea di Severini, che è in pensione, di fare qualcosa per la sua amata Pioraco.