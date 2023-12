Il bartender Francesco Ismenghi, originario di Appignano, che attualmente vive e lavora a Rimini si è classificato terzo al concorso organizzato dall’Aibes (Associazione italiana barmen e sostenitori) al Marriot Park Hotel di Roma.

Il premio, intitolato ad Angelo Zola, viene conferito ai giovani bartender (under 28) non solo per la bontà dei loro drink, ma anche per la conoscenza dei prodotti, delle lingue straniere, della cultura generale, storia e conoscenze scientifiche attribuite al mondo del bar. Alla fine di novembre si sono svolte prova scritta, orale e pratica (consiste nella realizzazione di cocktail) e Ismenghi è arrivato terzo tra gli 8 partecipanti provenienti da tutta Italia.