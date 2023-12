E’ stato pubblicato l’avviso per la concessione, per l’anno 2023, di un contributo economico alle famiglie per la spesa sostenuta per il trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia, in possesso della relativa certificazione, residenti nel comune di Macerata, che frequentano la scuola dell’infanzia, la scuola primaria o la scuola secondaria di primo grado.

«Con questa azione l’Amministrazione comunale rafforza la vicinanza e il sostegno alle famiglie in modo particolare a quelle che vivono una situazione di disagio – afferma il vice sindaco e assessore alle Politiche sociali Francesca D’Alessandro -. La politica per l’inclusione sociale ed educativa del Comune di Macerata è fatta ancora una volta di aiuti concreti, di attenzione verso la disabilità e in questo caso può facilitare e garantire l’istruzione scolastica».

La domanda, redatta sull’apposito modello scaricabile dal sito www.comune.macerata.it deve essere corredata dalla copia del documento di identità del richiedente e del minore per il quale si richiede il contributo, della certificazione di disabilità e del certificato di iscrizione a scuola e frequenza scolastica 2023, deve essere presentata entro il 31 dicembre.

Le modalità di consegna della richiesta sono o a mano in busta chiusa, con la dicitura “trasporto scolastico degli studenti – decreto del 30.05.2022”, all’Ufficio Protocollo del Comune di Macerata, in viale Trieste, n. 24, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 o inviata tramite PEC all’indirizzo [email protected]

Avviso completo e informazioni nel sito del Comune wwww.comune.macerata.it